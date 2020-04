Malore improvviso in casa, Lelia muore a 19 anni dopo quattro giorni di coma

Dramma a Montecatini, in provincia di Pistoia. Lelia Meacci, 19 anni, è morta dopo quattro giorni di coma. A ucciderla un malore fulminante. Era una studentessa del liceo Scientifico Coluccio Salutati.

Montecatini, morta Lelia Meacci a 19 anni

Purtroppo il decesso è avvenuto questa mattina al Cto di Firenze, dov’era ricoverata da quattro giorni. Si era sentita male in casa. Era scivolata a terra a seguito di un malore. I genitori presenti in casa avevano chiamato i sanitari del 118. Immediato il trasporto in ospedale. Purtroppo Lelia era andata in coma. A ucciderla un’emorragia cerebrale che non e l’ha lasciato scampo. A nulla è valso l’intervento d’urgenza a cui l’hanno sottoposta i medici fiorentini.

La notizia ha fatto rapidamente il giro della comunità di Montecatini, già provata dall’emergenza coronavirus. Lelia aveva compiuto 19 anni da poco e non aveva mai avvertito sintomi che lasciassero presagire un malore improvviso e fatale. A causa dell’emergenza sanitaria ne parenti, ne amici potranno dare l’ultimo saluto alla giovane; nonostante il dolore della scomparsa è stata disposta la donazione degli organi. Da grande la giovane sognava di fare il medico.