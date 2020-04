Coronavirus, mamma e figlia positive sorprese in strada a fare un giro: bloccate

Positive al coronavirus vanno a zonzo in città. Denunciate mamma e figlia. Succede a Polpet, in provincia di Belluno. La donna, di Alpago, è stata fermata dai carabinieri forestali della stazione di Belluno durante un contro anti-Covid.

Belluno, mamma e figlie positive al coronavirus in giro: denunciate

“I militari – spiegano dal comando provinciale dell’Arma in una nota – procedevano ad accertamenti nei confronti degli occupanti di un’autovettura. Si tratta di tre persone: papà, mamma e figlia minore, che si trovavano senza alcuna giustificazione in quel luogo. Dal controllo della banca dati è emerso che la donna dell’Alpago e la figlia erano positive al coronavirus ed erano in attesa di un nuovo tampone in programma proprio quel giorno”.

Una volta effettuato il controllo, i militari dell’Arma hanno contattato l’ospedale San Martino. Il laboratorio ha confermato la positività, appurata ulteriormente dal risultato del tampone arrivato poi l’8 aprile. Adesso la donna rischia l’accusa di epidemia colposa. La figlia invece non è imputabile. La Procura della Repubblica, spiegano i militari, potrebbe anche prooendere per la violazione dell’articolo 452 del codice penale “Delitti colposi contro la salute pubblica”.