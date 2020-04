In regalo uova di Pasqua Ferrero, la bufala spopola su Whatsapp

Una nuova bufala oggi 8 aprile 2020 circola sul web. Si tratta dell’ennesima catena Whatsapp dove si dice che la Ferrero abbia deciso di mettere in palio la vincita di uovo di Pasqua Gran Ferrero. Tutto nasce da un messaggio che circola tramite l’app di messaggistica, secondo cui l’azienda avrebbe messo a disposizione circa mille prodotti da regalare agli italiani. Nessun riferimento all’emergenza Coronavirus, ma è chiaro che in un momento del genere tutto sia percepito come una potenziale iniziativa benefica.

Nessun regalo con uovo di Pasqua Gran Ferrero

Una nuova bufala, a conti fatti, dopo quella relativa alla famosa leggenda di Ferrero Rochella, se pensiamo al fatto che sul sito ufficiale dell’azienda, così come sui vari canali social del produttore, non ci sia alcun riferimento a presunte campagne con uovo di Pasqua Gran Ferrero in regalo. Il messaggio WhatsApp, dunque, non fa altro che ricordarci le solite catene che sfruttano diversi marchi popolari in Italia. Delle vere e proprie esche, affinché la vittima atterri in un sito esterno.

Come è strutturata la truffa sulle uova di Pasqua Ferrero

Insomma, in pochi istanti vi ritroverete dal messaggio WhatsApp ad un sito che, apparentemente, è stato concepito dall’azienda appositamente per questo concorso. In realtà non c’è alcun annuncio ufficiale a proposito di iniziative utili per regalare uova di Pasqua Ferrero nel 2020, al contrario ad esempio della decisione di regalarne in grandi quantità a medici e infermieri di tutta Italia. Una lodevole mossa, per rendere omaggio a chi sta combattendo il Coronavirus.

Al contrario, nel caso in cui doveste imbattervi in messaggi virali incentrati su uova di Pasqua Ferrero nel 2020, tenete presente che siete al cospetto di una bufala.