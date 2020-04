Giugliano, contratto di lago: commissario accoglie proposta di Paolo Conte

Giugliano. “La nostra proposta è stata accolta”. Il Commissario prefettizio Umberto Cimmino, con la Delibera n. 13 del 7 aprile scorso, ha dato mandato agli Uffici comunali di adottare tutti gli atti necessari al fine di partecipare all’Avviso Pubblico per una manifestazione d’interesse alla sottoscrizione del Contratto di Lago del sottobacino idrografico “Lago Patria”, ai sensi della Legge Regionale n. 5/2019 approvato con D.D. n.51/2020.

“Una richiesta – spiega Paolo Conte, già assessore all’agricoltura, pesca, MOG e bilancio del Comune di Giugliano – presentata sia a fine febbraio e, poi, vista la proroga dei termini per la presentazione dei documenti al 30 aprile, ripresentata lo scorso 25 marzo. Un lavoro avviato prima della sfiducia, con l’intera Giunta e fortemente voluto dall’allora Sindaco Antonio Poziello.“

“Un’opportunità per mettere a sistema i diversi micro interventi già in programma con un’azione coordinata per valorizzare la risorsa lago, un bene fondamentale che connota il nostro territorio.”

“Questo progetto non poteva capitare in un momento migliore -aggiunge Conte-. Alla ripresa, dopo la quarantena, sarà necessario mettere in campo tutte le risorse possibili ed aveee un Piano Strategico per il rilancio della città”.