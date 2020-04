Giugliano, polizia municipale scopre cantiere abusivo: 5 operai in nero e senza mascherina

Giugliano. Un’opera abusiva che stavano realizzando 5 operai senza mascherine e senza regolare posizione lavorativa. Una serie di violazioni alle norme urbanistiche e anticontagio da Covid19.

Gli agenti della Polizia Municipale, guidati dalla comandante Maria Rosaria Petrillo, ha scoperto stamattina un cantiere “fantasma” nel corso dei controlli previste dal decreto sul contenimento del coronavirus.

Giugliano, polizia municipale scopre cantiere abusivo

I vigili urbani hanno appurato che all’interno del cantiere, situato in via San Luca, traversa di via Oasi Sacro Cuore, si continuava a lavorare contro ogni norma e in barba all’ordinanza regionale che blocca i lavori di edilizia privata. Al lavoro cinque operai in nero e senza mascherina che li proteggesse dal rischio di contagio da Coronavirus.

Immediatamente sono scattate le denunce. Gli agenti hanno applicato i sigilli al cantiere e disposto la quarantena obbligatoria a tutti i presenti.