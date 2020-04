“Cuccioli di pastore maremmano in regalo”, la catena fake che circola su Facebook

“Cuccioli di pastore maremmano in regalo chiamando a questo numero“. Torna nuovamente in circolo la catena su Facebook sui cuccioli che cercherebbero casa ma si tratta di una bufala.

Il post che gira fornisce un vero numero di telefono che inizia con 339…., ma a cui in realtà non risponde nessuno. Con l’emergenza coronavirus in Italia bufale e fake news ne girano di ogni tipo sia tramite WhatsApp che Facebook.

Il post che circola in queste ore che promette l’adozione di una cucciolata di teneri pastori maremmani è falso ed è anzi una bufala che ciclicamente si ripresenta su Facebook per motivi ignoti.

“Cuccioli di pastore maremmano in regalo”, la bufala su Facebook

Il post dei cuccioli di pastore maremmano è su Facebook già da diverso tempo e chissà come in queste ore è tornato nuovamente a fare il giro del web. La bufala si basa in realtà su un vero annuncio apparso nei gruppi Facebook ormai diverso tempo fa e il perché torni a essere condiviso a catena di S. Antonio, dato l’appello contenuto nel testo, è ancora un vero e proprio mistero: “Qualcuno vuole un pastore maremmano di 25 giorni/ conosce qualcuno che vorrebbe adottarlo? É una cucciolata da quindici quindi devono assolutamente trovare casa al più presto altrimenti finiscono in canile 😔. Lo regala 339… Se conosci qualcuno, fallo girare. Grazie!”

Il numero indicato è staccato. E’ probabile che sia stato rimosso dallo stesso proprietario ormai stanco di essere disturbato perché vittima di un singolare scherzo, se così può essere chiamato. Si tratta dunque di una fake news: nessun padrone sta cercando di smistare una cucciolata di pastore maremmano e nessuno di questi rischia di finire al canile dato che l’annuncio è vecchio e continua ad apparire a periodi alternati su Facebook.

Inutile quindi provare a contattare il numero indicato e qualora vi doveste imbattere nel post provvedete a segnalare a Facebook che si tratta di una notizia/annuncio falso attraverso le apposite opzioni.