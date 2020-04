Bonus Baby Sitter 2020 Inps: i requisiti, come richiederlo e fare domanda per il voucher

Il Bonus Baby Sitter 2020 Inps è una misura prevista dal decreto Cura Italia, per supportare i genitori nel periodo di chiusura delle scuole per l’emergenza coronavirus. Vediamo a chi spetta questo beneficio, i requisiti di accesso e qual è la procedura corretta per ottenerlo.

Indice degli argomenti Bonus baby sitter 2020 Inps: che cos’è e a cosa serve

Bonus baby sitter 2020, i requisiti chiesti dall’Inps

Come richiedere il Bonus baby sitter: la procedura

Come ottenere il contributo: le date

Bonus baby sitter 2020 Inps: che cos’è e a cosa serve

Il Bonus baby sitter 2020 è un beneficio economico messo a disposizione dal Governo con il decreto Cura Italia. Una misura prevista per sostenere i cittadini e aiutarli a fronteggiare il periodo di restrizioni previsto a causa dell’emergenza coronavirus, proprio come il Bonus 600 euro Inps e il congedo parentale. Il limite massimo del Bonus baby sitter varia dai 600 ai 1.000 euro, a seconda della categoria professionale cui appartengono i genitori richiedenti.

Da questa pagina Inps è possibile accedere direttamente alla misura Bonus baby sitter 2020. La misura viene erogata tramite una tipologia di voucher Inps, il Libretto famiglia. Tramite il Libretto Famiglia potranno essere oggetto di contributo le prestazioni di baby sitting che sono state svolte a partire dal 5 marzo 2020 per tutto il tempo in cui i servizi scolastici sono stati sospesi.

Leggi anche >> Inps, come richiedere il pin

Bonus, i requisiti chiesti dall’Inps

Possono fare richiesta del Bonus baby sitter 2020 i genitori di bambini e ragazzi che non abbiano compiuto ancora dodici anni entro la data del 5 marzo 2020. Il beneficio può anche venire richiesto da genitori di figli più grandi, nel caso abbiano gravi disabilità o siano ospiti di un centro diurno. In entrambi questi casi, la richiesta è possibile anche in caso di adozione o affido.

Il tetto massimo del contributo varia dai 600 ai 1.000 euro:

Limite massimo di 600 euro – per genitori lavoratori dipendenti di aziende private, autonomi o iscritti alla gestione separata Inps.

– per genitori lavoratori dipendenti di aziende private, autonomi o iscritti alla gestione separata Inps. Limite massimo di 1.000 euro – riservato a genitori che lavorano come dipendenti per la Sanità, sia pubblica che privata accreditata, così come per i dipendenti della Sicurezza, Soccorso pubblico e settore Difesa che vengono impiegati per particolari necessità legate all’emergenza coronavirus.

Per ottenere il bonus baby sitter 2020, non bisogna aver fatto domanda anche per il congedo parentale.

Come richiedere il bonus: la procedura

Si può richiedere il Bonus baby sitter per via digitale, come tutti i servizi Inps online. Data la rilevanza del contributo e il gran numero di richieste, Inps ha reso disponibile il link d’accesso alla procedura telematica per la richiesta direttamente dall’home page del proprio sito istituzionale.