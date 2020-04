Oroscopo Paolo Fox oggi mercoledì 8 aprile 2020: Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione

Oroscopo Paolo Fox di domani mercoledì 8 aprile 2020: Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione. Si rinnova l’appuntamento quotidiano con l’oroscopo di Paolo Fox per domani mercoledì 8 aprile 2020. E’ iniziata la seconda settimana di aprile. Si respira l’aria primaverile nonostante i mille disagi vissuti a causa dell’emergenza Coronavirus. Come trascorreranno la giornata di domani i primi 4 segni dello zodiaco? Quali segni saranno favoriti dalle stelle? Scopriamolo insieme, leggendo le previsioni astrologiche.

Oroscopo Paolo Fox di domani mercoledì 8 aprile 2020: Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione

Leone

In genere amate gli affari e gli investimenti ma in questo momento le stelle vi consigliano di fare molta prudenza. E’ vero che avete un grande senso degli affari ma la confusione di questo periodo potrebbe indurvi a fare delle mosse gravemente sbagliate. Saturno opposto vi invita alla prudenza in amore. Evitate di tirare troppo la corda perchè potrebbe spezzarsi. Ecco perchè uscire con una persona del Leone è un’esperienza eccezionale.

Vergine

In questo momento non riuscite proprio a vivere l’amore in modo molto sereno. Forse la confusione che regna in questo periodo vi ha tolto lo smalto dei giorni migliori e non riuscite più a dare il meglio di voi stessi. Tutto quello che riguarda l’aspetto sentimentale sta passando in secondo piano e questo potrebbe causarvi notevoli problemi con il partner.

Bilancia

In questo momento vi sentite molto ispirati e propositivi. C’è una bella differenza tra ciò che accadeva alcune settimane fa (quando prevaleva il nervosismo) e i momenti di adesso che sono contrassegnati da serenità e all’equilibrio. Avete in mente grandi progetti ma dovete fare i conti anche con questo momento di restrizioni che vi blocca un po’. Potreste programmare un evento importante alla fine della primavera.

Scorpione

Tra giovedì e venerdì ci sarà un po’ di carica in più perchè la Luna sta per entrare nel vostro segno. E’ un cielo molto forte soprattutto per quanto concerne le relazioni interpersonali. Secondo le previsioni dell’Oroscopo di Paolo Fox, il mese di agosto sarà molto positivo per chi sta cercando conferme in amore. In questo momento vi tocca giocare sulla difensiva aspettando tempi migliori.