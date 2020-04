In coda al supermercato, estrae una siringa e minaccia i clienti: “Vi mischio il coronavirus”

Non vuole fare la fila al supermercato. Va in escandenscenze e minaccia gli altri clienti con una siringa: “Vi mischio il coronavirus”. Scattano scene di panico all’esterno di un supermarket del quartiere Madonnella a Bari. La gente, spaventata, ha cominciato a scappare in tutte le direzioni.

Bari, in fila al supermercato con una siringa: arrestato

Secondo quanto ricostruito, l’uomo, un ragazzo di 26 anni, era in coda davanti al supermercato quando, per ragioni ancora da accertare, avrebbe preteso di saltare la fila. Sarebbe poi andato in escandescenze e avrebbe tirato fuori una siringa per minacciare gli altri clienti.

Tante le persone che, davanti alla scena, si sono spaventate. E c’è chi ha chiamato i carabinieri. I militari del’Arma della Stazione di Bari Carrassi sono intervenuti all’esterno dell’attività commerciale e hanno bloccato il 26enne. L’uomo ha ricevuto una denuncia. Ha anche fornito ai militari false generalità, presentando un codice fiscale oggetto di furto/smarrimento.

Non si tratta dell’unico momento di tensione che si registra nei supermercati durante l’emergenza di coronavirus. I negozi di vendita di prodotti alimentari sono molto affollati in queste ore anche per l’approssimarsi dele vacanze pasquali. Per questo più rigorosi si sono fatti i controlli delle Forze dell’Ordine che vigilano in città per arginare il contagio. Le pattuglie dei Carabinieri di Bari, impegnate per il rispetto della normativa sulla limitazione degli spostamenti al fine di contenere il contagio da COVID-19, in questi ultimi giorni, hanno utilizzato anche un elicottero.