Coronavirus, l’emozionante spot della Barilla dedicato all’Italia che resiste. Video

Spot Barilla. Uno spot per dire «grazie» a chi ora combatte in prima linea l’emergenza coronavirus, ai suoi dipendenti, all’Italia che resiste. E’ l’ultima iniziativa del Gruppo Barilla che, a partire da domenica 5 aprile, manderà in onda sulle principali emittenti tv nazionali un video emozionale per esprimere la sua sincera vicinanza a tutti coloro che stanno dando il proprio contributo per affrontare il momento di difficoltà.

Le parole dello spot sono nate dalla collaborazione con Holden Studios, il laboratorio creativo della Scuola Holden, e la voce è di Sophia Loren: icona che incarna la bellezza e le eccellenze del nostro Paese, che da sempre racconta con spontaneità e orgoglio l’italianità nel mondo.

L’attrice ha immediatamente accettato l’invito dell’azienda, ne ha condiviso il messaggio, e ha preso parte al progetto in maniera completamente pro bono,per trasmettere tramite la sua inconfondibile voce la sua vicinanza e il suo affetto sincero nei confronti dell’Italia e delle sue persone. Nato con la collaborazione dell’agenzia Publicis Italia, lo spot intreccia le note riarrangiate per orchestra di Vangelis – una delle melodie più celebri e amate legate a Barilla – alle immagini di luoghi e volti dell’Italia.

Il video