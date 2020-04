Coronavirus, si può infettare anche se indossi i guanti? Il video che vi farà aprire gli occhi

Durante un recente viaggio al negozio di alimentari, Molly Lixey, ex infermiera del pronto soccorso di Saginaw, nel Michigan, ha notato che molte persone indossavano i guanti, un’ottima precauzione per evitare il contagio da coronavirus.

Ma cosa ha notato di sbagliato?

La possibilità di cross contaminazione. In un video di Faceboo Lixey ha deciso di dimostrare quanto sia facile e veloce diffondere germi in un supermercato.

“Dipingevo in giro per casa e mi ha colpito il fatto che la vernice può essere un mezzo perfetto da usare per spiegare questa contaminazione incrociata”, ha detto l’ex infermiera. “Mi terrorizza pensare che le persone credano di essere al sicuro solo perché indossano guanti e non sono consapevoli del fatto che potrebbero ancora fare del male a se stessi o agli altri”.

Sappiamo che il coronavirus può diffondersi attraverso starnuti e tosse, toccandosi il naso, la bocca e gli occhi, il che rende molto più facile il passaggio dei germi da un oggetto, o da un soggetto, all’altro . Nel suo video, Lixey simula di andare al supermercato e immerge le dita in un piatto di vernice per simboleggiare il virus sulle sue mani a causa del contatto con alcuni oggetti contaminati. Il risultato finale dimostra quanto velocemente si possa diffondere il virus anche se si indossano dei guanti.

La spiegazione

Coronavirus, come si può diffondere utilizzando i guanti. Il Coronavirus si può diffondere anche se si indossano i guanti? Si, se non si presta la dovuta attenzione. A dimostrarlo in un video diventato virale sui social è Molly Lixey, ex infermiera del pronto soccorso di Saginaw, nel Michigan.

Il diffondersi del virus è possibile tramite la ‘cross contaminazione’, ovvero indossando guanti non lavandosi le mani ogni volta che si tocca qualcosa.

Il video