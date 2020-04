Il virologo Tarro a Tele Club Italia: “Estate alleata contro il virus. 5G una causa? Non c’è correlazione”

In attesa che venga scoperto un vaccino contro il Coronavirus, c’è un alleato naturale che non dovrebbe essere preso sotto gamba.

“L’estate è nostra alleata. Per allora avremmo concluso il nostro iter e i contagiati avranno sviluppato anticorpi. In altri casi gli anticorpi di altri saranno stati utili per soccorrere i pazienti più gravi come è stato in Cina o la precedente Sars e la sindrome respiratoria del Medio Oriente”. E’ quanto ha dichiarato il prof Giulio Tarro, illustre virologo di fama internazionale, nel corso della puntata del Tg Club Speciale Coronavirus.

Durante la trasmissione il virologo ha sostenuto l’importanza dell’uso delle mascherine per proteggersi dal rischio di contagio, soprattutto nei luoghi chiusi. Ma, in particolare, ha invitato ad aver massima attenzione per i luoghi pubblici, compresi gli stessi supermercati.

Alla fine della puntata, il virologo ha risposto ad alcune domande dal web, tra cui una che riguarda il 5G e la correlazione con la proliferazione del virus.

Per l’esperto anche “ai tempi della influenza Spagnola fu individuata come possibile causa le onde radio. Ma io presumo che tra il 5G ed il virus non ci sia alcuna correlazione. Sul 5G è tutto da dimostrare. Il Coronavirus è un virus pandemico, per cui non in tutte le latitudine c’è il 5G”.