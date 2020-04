Celebrano messa delle Palme nel Casertano, denunciati parroco e decine di fedeli

Sant’Arpino. Stavano celebrando la messa della domenica delle Palme in chiesa quando sono entrati i carabinieri che hanno bloccato la celebrazione e sanzionato prete e fedeli. E’ accaduto a Sant’Arpino, nel Casertano.

Sant’Arpino, messa delle Palme: denunciati parroco e fedeli

Una decina le persone sorprese dai carabinieri della Compagnia di Marcianise, e che ora dovranno pagare la sanzione amministrativa prevista dal Decreto governativo per il contenimento del contagio da Coronavirus che prevede, tra l’altro anche lo stop alle funzioni religiose.

Tutti dovranno poi restare in quarantena per quattordici giorni. In tutta la provincia proseguono intanto i controlli delle forze dell’ordine: ieri a Santa Maria Capua Vetere i carabinieri hanno denunciato un 64enne che aveva adibito a bar il proprio garage; erano presenti sei clienti, che stavano consumando. Tutti sono stati identificati e saranno sanzionati con l’ammenda.