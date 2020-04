Il primo ministro inglese ricoverato in ospedale. Preoccupa la febbre alta

Il primo ministro inglese Boris Johnson che da alcuni giorni si era scoperto essere positivo al coronavirus è stato ricoverato in ospedale perché a quanto pare le sue condizioni sono peggiorate.

Il premier da alcuni giorni ha febbre alta che non pare abbassarsi neanche con le cure che gli sono state prescritte.

In Gran Bretagna c’è molta apprensione per questa notizia che è arrivata dopo che la regina aveva parlato alla nazione cosa che prima d’ora era capitata solo per eventi eccezionali.