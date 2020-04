Melito. Fake news su un contagio: raffica di insulti in diretta del sindaco. Video

Melito. Fake news di un contagiato a Melito, il sindaco insulta durante la diretta a chi fa diffuso la notizia. “Alcuni cittadini di Melito ci hanno segnalato una diretta pubblicata sui propri canali social dal sindaco Antonio Amente riguardante aggiornamenti in merito alla situazione Coronavirus. Un video di circa 30 minuti in cui, il primo cittadino melitese, parte in un’escalation di insulti, conditi da parolacce di vario genere, rivolti a coloro che hanno messo in giro una fake news in merito ad un suo contagio.

Offese colorite, poi, sono rivolte anche all’opposizione consiliare. Da parte esterna ai fatti, capiamo l’esasperazione a cui porta questa situazione e, soprattutto, quanto certe cattiverie fanno male. Ma un sindaco è la prima istituzione di una città, ed ha il dovere di mantenere sempre contegno e di non parlare come uno zulu’. Un frasario del genere non è affatto proprio di un primo cittadino, vocaboli indegni per un’autorità pubblica. Forse è il caso di scusarsi con tutta la comunità”. Lo ha sottolineato Francesco Emilio Borrelli, consigliere regionale dei Verdi, dopo le varie segnalazioni giunte dai cittadini di Melito.

Il video