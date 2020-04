Coronavirus, in Italia 124.632 casi. Calano pazienti in terapia intensiva, è prima volta

Primo calo dei malati in terapia intensiva, che sono 74 in meno rispetto al giorno precedente. I contagiati attuali sono 88.274. I guariti nelle ultime 24 ore sono 1.238, per un totale di 20.996. Nelle ultime 24 ore le vittime sono 681: il numero complessivo è di 15.362.

Calano malati in terapia intensiva, è la prima volta

Si registra il primo calo di ricoveri in terapia intensiva dall’inizio dell’emergenza Covid-19. Sono 3.994 i malati di coronavirus ricoverati in terapia intensiva, 74 in meno rispetto a ieri. Di questi, 1.326 sono in Lombardia. “Oggi per la prima volta abbiamo un dato molto importante. Il numero pazienti in terapia intensiva diminuisce di 74 ed è un notizia importante perché consente ai nostri ospedali di respirare. È il primo valore negativo da quando abbiamo avviato la gestione dell’emergenza”, ha spiegato il capo della Protezione Civile, Angelo Borrelli.