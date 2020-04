Tragedia sfiorata in ospedale, infermiera positiva al Covid-19 esce di casa e va in reparto

Cassino. Un’infermiera positiva al coronavirus ha violato la quarantena ed è tornata in ospedale “Voglio dare una mano” ha dichiarato ai colleghi, scioccati nel vedendola entrare nel nosocomio. L’incredibile episodio è avvenuto all’ospedale Santa Scolastica di Cassino, che l’aveva ovviamente messa in quarantena appena era stata accertata la positività al Covid-19. Sono stati proprio i colleghi a chiamare i carabinieri, che sono intervenuti sul posto per riportare la donna a casa e denunciarla per violazione delle disposizioni di contenimento.

Senza protezioni L’operatrice, che era entrata nella struttura ospedaliera senza nessun dispositivo di protezione mettendo a rischio sia il personale che i pazienti, è stata riportata nella sua casa dai carabinieri. Dopo esser stata denunciata per violazione delle disposizioni di contenimento e anche per non aver rispettato l’ordinanza che vieta di uscire dal proprio comune di residenza, abitando lei fuori Cassino. Giorni prima, sempre nella stessa struttura, erano risultati positivi altri tre infermieri oltre a un dirigente del reparto di Pneumologia.