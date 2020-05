Oroscopo Paolo Fox mercoledi 20 Maggio 2020 Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione

Oroscopo Paolo Fox 20 Maggio 2020 Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione. Vediamo cosa dicono le stelle per gli ultimi segni dello zodiaco. L’astrologo Paolo Fox ha deciso di non andare in onda per qualche giorno a I Fatti Vostri, a causa dell’emergenza sanitaria attuale. Di conseguenza quelle che vi mostriamo sono le previsioni della sua App Astri di Paolo Fox. Vediamo l’oroscopo di Paolo Fox.

Oroscopo Leone

Avete la Luna nel segno e Venere, a breve, sarà favorevole, questo vi porta ad avere un grande recupero per quanto riguarda le emozioni. Il sostegno e la solidarietà sono all’ordine del giono. Anche se Marte è opposto, così come Satuno, non devi preoccuparti troppo perché le prossime ore saranno di recupero grazie alla vicinanza dei tuoi cari. L’aspetto positivo di Venere può venire in tuo aiuto sotto forma di un supporto che viene proprio da un amico. È un periodo in cui potete ottenere consensi, ma siete molto agitati a causa del voglia di voler fare tutto. Cercate di non esagerare troppo.

Oroscopo Vergine

Dovreste cercare di curare maggiormente la vostra vita. Per i prossimi mesi, ciò che conta di più per te sarà cercare di dimostrare quanto vali, senza lasciarti scoraggiare. Devi resistere, non solo per te ma anche per coloro che ti sono vicini. Sarà necessario supportare chi soffre di più questo difficile momento storico. Dimostrare coraggio, essere di sostegno alle persone che ami. Questo weekend sarai molto generoso e comprensivo nei confronti di chi ami. Chi ha grandi responsabilità dovrebbe cercare di fare le cose giuste, senza esagerare o senza rischiare troppo. Nel complesso il weekend vi protegge.

Oroscopo Bilancia

Avrai l’impressione di essere favorito da una buona fortuna. Nonostante il contesto difficile in cui ci troviamo, avrai come l’impressione di riuscire a superare i disagi per concentrarti sugli aspetti positivi. Chi ad inizio 2020 ha trascurato l’amore in favore di altro, ora capisce che invece è molto importante avere qualcuno. Per il momento il fine settimana è incoraggiante, ma sarà soprattutto a giugno e all’inizio di luglio che vivrai una condizione particolarmente interessante per i sentimenti. Le stelle sono favorevoli e dunque cercate di privilegiare i sentimenti e le emozioni.

Oroscopo Scorpione

Venere non è più opposta e questo vi dona molto giovamento. Ti divertirai anche a stuzzicare coloro che ami, o a vivere con maggiore spensieratezza questa situazione, per quanto possibile. Alcuni si sentono esausti e vogliono divertirsi. Il problema è che il tuo atteggiamento non piacerà necessariamente alle persone intono a te. Attenzione quindi a non alimentare una crisi che era già lì in uno stato latente. Potresti anche essere più sollevato per una soluzione di tipo economico che ti aiuterà a sentirti più sereno. Aprile inizia con la giusta carica e avete la possibilità di ricucire uno strappo con qualcuno o magari di vivervi una bella relazione.