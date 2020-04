Oroscopo Paolo Fox 5 aprile domenica delle Palme: l’oroscopo di Paolo Fox per il Sagittario, Capricorno, Acquario e i Pesci

Oroscopo Paolo Fox 5 aprile Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci. Vediamo cosa dicono le stelle per gli ultimi segni dello zodiaco. L’astrologo Paolo Fox ha deciso di non andare in onda per qualche giorno a I Fatti Vostri, a causa dell’emergenza sanitaria attuale. Di conseguenza quelle che vi mostriamo sono le previsioni della sua App Astri di Paolo Fox. Occhio ai rapporti per il Sagittario e i Pesci! Bisogno di riposo per il Capricorno e l’Acquario.

Oroscopo Sagittario

Da qui a giugno i rapporti che avete con gli altri saranno messi in discussione. I Sagittario impegnati in una relazione sentimentale da tempo, adesso potranno dire di conoscere bene sia le qualità, ma soprattutto i difetti della dolce metà! Questo è il weekend gusto per risvegliare la passione. Per le coppie che stanno insieme da tempo, è il fine settimana adatto per tonare a parlare d’amore e risvegliare un sentimento. Chi è single, si incontra sulla prima piazza virtuale disponibile, e se per il momento non provi nulla per nessuno, non è escluso che nelle prossime settimane ci saranno interessanti novità.

Oroscopo Capricorno

Forse a volte venite accusati di dare maggior peso alle questioni pratiche e materiali. Questo succede non perché siete incapaci di amare ma perché avete capito l’importanza di avere basi solide e concrete nella coppia. Usate questa domenica per recuperare un po’ di energia. Non ti servirà tanto per sentirti apposto. Basterà poco, anche i semplici piaceri delle tue attività quotidiane ti fanno sentire appagato. Tenerti impegnato ti incoraggia a non pensare alle conseguenze spiacevoli che questa situazione di fermo sta determinando nella vita di tutti. Ti distrai come puoi, magari anche conoscendo online una persona nuova che ti faccia sentire meno solo.

Oroscopo Acquario

Domenica sarete davvero stanchi. Molti di voi sogneranno di fuggire via, su un’isola deserta. Purtroppo, però, le condizioni attuali non permettono di viaggiare, per cui dovrete accontentarvi di progettare il prossimo viaggio. È bello sognare, ma a volte è necessario tornare con i piedi per terra. Ricevere delle attenzioni adesso può aiutarti a sentirti meglio. Avere qualcuno che ti ama, qualcuno che ti faccia sentiere appagato, sarà bello ed emozionante, soprattutto per dimenticare per un po’ le difficoltà del periodo. Venere attraversa un segno amico, e potrà essere interessante provare ad avvicinarsi di più anche agli altri.

Oroscopo Pesci

In questo periodo siete in preda a molta confusione e stanchezza. Il popolare astrologo Paolo Fox vi esorta a sfruttare la giornata di domani per osservare un po’ di più e agire meno. Questo periodo di quarantena è l’occasione giusta per riflettere. Qualcuno ha iniziato a pensare in maniera più o meno insistente ad una persona del passato. Potrebbe anche esserci un ritono di fiamma, oppure potresti anche rivalutare una storia o un’amicizia.