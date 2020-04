Giugliano, parte la sanificazione con Vigili del Fuoco. Polizia Municipale: “Prodotti sicuri. Riguarderà tutto il territorio”

Giugliano. E’ partita stamattina la sanificazione con i Vigili del Fuoco, dopo quella effettuata nelle scorse settimane scorse dalla Teknoservice. L’intervento proseguirà anche nei prossimi giorni è interesserà tutto il territorio comunale, dal centro alla fascia costiera. Con particolare attenzione alla disinfestazione dei luoghi maggiormente frequentati dai cittadini per i servizi essenziali (come ad esempio supermercati, banche e uffici postali).

CORONAVIRUS, A GIUGLIANO SANIFICAZIONE CON VIGILI DEL FUOCO

I prodotti usati seguono le indicazioni dell’Ispra, quindi non inquinano e non c’è pericolo per la salute pubblica. L’intervento è stato chiesto dal commissario prefettizio Umberto Cimmino, che attualmente guida il Comune di Giugliano, e arriva grazie al protocollo siglato tra Prefettura di Napoli e Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco. Il coordinamento è affidato alla Polizia Municipale, guidata dalla comandate Maria Rosaria Petrillo, con il supporto della protezione civile (associazione Vigili del Fuoco in Congedo con l’ingegner Vincenzo Caragallo e associazione nazionale Carabinieri con Rosario Cosimo). Ai nostri microfoni, il tenente Salvatore Borgese.

