Coronavirus, sindaco di Aversa aggredito in piazza: aveva notato un assembramento

Il sindaco di Aversa, Alfonso Golia, aggredito da un gruppo di sconosciuti. Il primo cittadino aveva raccomandato alle persone presenti di non assembrarsi e di rispettare il divieto imposto dal Governo.

L’aggressione si è consumata nella mattinata di venerdì davanti all’agenzia della Unicredit, in piazza Vittorio Emanuele. Secondo quanto ricostruito, Golia transitava in piazza quando ha notato un notevole assembramento di persone intente ad entrare nell’istituto di credito. A quel punto, si sarebbe avvicinato ed avrebbe invitato i presenti a rispettare le distanze previste dalla normativa anti coronavirus attualmente in vigore.

Tuttavia alcuni dei presenti hanno reagito in modo scomposto. Ad evitare il peggio ci ha pensato una guardia giurata. Gli investigatori stanno visionando i filmati delle telecamere per giungere all’identificazione dell’aggressore che ha fatto perdere le proprie tracce. Intanto, nel tardo pomeriggio, lo stesso primo cittadino, dopo aver notato il persistente e crescente fenomeno di presenza di persone e autovetture in strada, difficile da controllare con le attuali forze dell’ordine presenti in città, ha chiesto al governatore della Campania Vincenzo de Luca l’intervento dell’Esercito.