Giugliano, nuovo contagio da coronavirus: il totale sale a 32 positivi

Si registra un nuovo caso di coronavirus a Giugliano. A darne notizia è il bollettino giornaliero della Protezione Civile del 3 aprile. Il totale dei casi positivi al Covid-19 sale a 32. Non si registrano per fortuna nuovi decessi.

Giugliano, nuovo contagio da coronavirus

Controllate anche 218 persone dagli agenti della Polizia Municipale. Sette le contravvenzioni elevate dai caschi bianchi nei confronti di altrettante persone che circolavano in strada senza giustificato motivo. Non risultano attività commerciali aperte contro i divieti imposti dal decreto-legge. Per garantire il rispetto degli obblighi anti-Covid, ad affiancare i vigili urbani in questi giorni ci sono anche gli agenti della Polizia di Stato e i soldati dell’Esercito Italiano.