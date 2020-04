Oroscopo Paolo Fox di oggi 4 aprile 2020: Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione favoriti dalle stelle?

Oroscopo Paolo Fox di venerdì 4 aprile 2020: Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione. Si rinnova l’appuntamento quotidiano con l’oroscopo di Paolo Fox per domani sabato 4 aprile 2020. Sta terminando la prima settimana di aprile e siamo già a sabato. Come trascorreranno la giornata di domani i primi 4 segni dello zodiaco? Quali segni saranno favoriti dalle stelle? Scopriamolo insieme, leggendo le previsioni astrologiche.

Leone

Con due importanti protettori come La Luna e Venere non potrete che fare faville domani. Il popolare astrologo Paolo Fox vi invita a darvi in amore, perché con un cielo del genere potreste ricevere dei riscontri molto significativi.

Vergine

Dovreste stare attenti ai rapporti con gli altri. Aprile e maggio saranno due mesi particolari, in cui vedrete le vostre relazioni perdere un po’ di slancio. Potrà capitare che qualcuno sia costretto a fare un passo indietro sul lavoro, ma nulla di così grave che possa guastare a lungo un anno molto positivo.

Bilancia

Le stelle vi incoraggiano a buttarvi in amore, perché con un oroscopo così sarete al riparo da qualsiasi due di picche. Finalmente anche le relazioni interpersonali prenderanno una piega migliore. Chi sta lavorando, potrà ottenere delle risposte positive.

Scorpione

Non concedete troppo spazio al nervosismo domani. L’oroscopo di Paolo Fox vi consiglia di dedicare attenzione al vostro rapporto di coppia e, se c’ è qualche strappo da ricucire, approfittare di queste giornate. Venere non sarà più in opposizione e vi libererà, finalmente, da quel peso che vi opprimeva nell’ultimo periodo.