Oroscopo Paolo Fox sabato 4 aprile: oroscopo Paolo Fox previsioni di sabato, Ariete, Toro, Gemelli, Cancro

Oroscopo Paolo Fox 4 aprile Ariete, Toro, Gemelli, Cancro. Vediamo questa prima settimana del mese come proseguirà per i primi 4 segni dello zodiaco. Tante le speranze soprattutto in queste settimane difficili a causa dell’emergenza Coronavirus in Italia. Ma vediamo le stelle cosa dicono.

Oroscopo Paolo Fox 4 aprile Ariete, Toro, Gemelli, Cancro

Ariete

Finalmente arriva una giornata molto più distesa grazie all’ottimo aspetto della Luna nel vostro segno. Se nelle giornate centrali della settimana siete stati nervosi e ci sono state discussioni accese in famiglia, adesso potrete cercare di recuperare ritrovano l’armonia nel rapporto con gli altri. Dopo un periodo di fermo, Venere è ritornata attiva nel vostro segno e questo potrebbe darvi buone chance anche in amore.

Toro

E’ un sabato molto nervoso per voi del Toro. Vi capiterà spesso di vivere momenti di incomprensione con l’ambiente che vi circonda. In genere le persone del Toro sono sempre tranquille e pacate, ma quando si toccano i loro interessi smarriscono la bussola e finiscono per dire cose che non pensano. Servirà un po’ di prudenza anche in amore.

Oroscopo 4 aprile Gemelli

Il fatto che Venere sta per entrare nel vostro segno vi consentirà di poter vivere un fine settimana con i fiocchi. Fra l’altro, Venere rimarrà nel vostro segno per diversi mesi. Se prima non riuscivate a trovare soluzioni nemmeno a problemi di facile lettura, adesso riuscirete a risolvere anche le questioni più spinose. Aprile sarà per voi il mese della svolta.

Cancro

Nelle prossime settimane non avrete più Saturno opposto e questo cambierà molte cose. Finalmente potrete tornare ad acquisire la vostra libertà e l’autonomia e riprendere il filo del discorso con i vostri progetti lasciati in stand-by. Finalmente sarete voi a dettare le regole per il futuro e non subirete più passivamente gli eventi. State riprendendo in mano la vostra vita.

Leggi anche >> Oroscopo di ieri 3 aprile