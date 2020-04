Violento terremoto in Calabria, nuova forte scossa a Crotone: gente in strada

Una nuova forte scossa di terremoto ha colpito pochi minuti fa la Calabria jonica, con epicentro a Crotone, dove dalla scorsa notte è in atto un intenso sciame sismico con decine di scosse. La scossa pomeridiana s’è verificata alle 16.18 e secondo le prime stime dell’INGV sarebbe di magnitudo 4.1, ma aspettiamo la conferma ufficiale. La popolazione del capoluogo pitagorico ha distintamente avvertito la scossa, e per paura di crolli s’è riversata in strada.

Tra le scosse di stamattina, la più forte, di magnitudo 3.8, si era verificata alle 05:52 a una profondità di 23.1km, appena al largo dal porto di Crotone dov’è stata avvertita distintamente dalla popolazione con un risentimento sismico del 4° grado sulla scala Mercalli. La scossa è stata avvertita in tutta la Calabria centrale, in Sila e nel capoluogo Catanzaro. Pochi minuti prima, alle 05:13, si era verificata un’altra scossa distintamente avvertita dalla popolazione, di magnitudo 3.3.