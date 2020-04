Jo Squillo: età, altezza, Instagram, canzoni, marito e figli

Jo Squillo: età, altezza, Instagram, canzoni. Sta facendo parlare di sé Jo Squillo in questi giorni di quarantena per le sue dirette in casa in cui organizza una sorta di feste dove lei è il dj e dei manichini le fanno compagnia. Il suo è lo pseudonimo di Giovanna Coletti, è una cantautrice e conduttrice televisiva italiana.

Nota al pubblico per la celebre canzone “Siamo donne“, presentata a Sanremo nel 1991, in duetto con Sabrina Salerno. Sin da giovanissima si appassiona al mondo della musica e grazie alle sue misure è diventata un’icone sexy degli anni Ottanta. Il suo debutto musicale avviene agli inizi del 1980: in quell’anno Giovanna pubblica il singolo ‘Sono Cattiva-Orrore’ per l’etichetta indipendente Cramps Gang.

Inizia a cantare come leader del gruppo ‘Kandeggina’, composto interamente da ragazze e nato all’interno del celebre centro sociale milanese ‘Santa Maria’. Nel 1980 il gruppo si distingue per il polemico lancio di assorbenti Tampax sul pubblico di Piazza Duomo durante un concerto. In seguito, appena maggiorenne, si candida alle elezioni comunali di Milano come capolista del Partito del Rock. Nel 1981 pubblica il suo primo LP come solista, intitolato ‘Girl’.

Jo Squillo: età

E’ nata a Milano, 22 giugno 1962. Ha 57 anni.

Jo Squillo: altezza

E’ alta 165 cm e pesa 54 kg.

Jo Squillo: Instagram

In questi giorni di quarantena, ogni giorno, alle 17, intrattiene i suoi follower con un dj set seguitissimo che è già un cult. Per la conduttrice rappresentano infatti un momento di leggerezza e svago per celebrare la gioia di vivere anche in questo difficile periodo. Qui il suo profilo Instagram.

Jo Squillo: canzoni e tv

Pubblica nel 1980 il suo primo LP “Girl” come solista e nel 1993 arriva in tv e presenta diversi programmi come “Il grande gioco dell’oca” e “Sanremo giovani”. Dopo due anni il programma di moda “Kermesse“. Nel 1991 partecipa a Sanremo insieme alla collega Sabrina Salerno interpretando “Donne (oltre le gambe c’è di più)” il quale diventerà uno dei brani più cantati in quegli anni. Nel 2005 ha partecipato come concorrente al reality show “La fattoria“. Poco solo qualche settimane Jo viene squalificata perché non ha rispettato una delle regole del programma. Inoltre Jo Squillo è entrata dal 2017 nel cast di Detto Fatto con Bianca Gauccero – nel ruolo di opinionista di moda.

Marito di Jo Squillo e figli

Sposata con Gianni Muciaccia a cui si era legata negli anni Ottanta, non ha avuto figli. “Dobbiamo fare un lavoro forte per ottenere il cambiamento culturale – raccontava in un’intervista a Il Giornale Off, spiegando di non soffrire il fatto di non essere diventata mamma – Io non ho avuto figli e mi sento pienamente completa e realizzata. Ho scelto di non essere madre e credo esistano diversi modi per esserlo”.