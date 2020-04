Morto il nonno di Fabio Rovazzi per Coronavirus: “Ho fatto l’impossibile”

Il nonno di Fabio Rovazzi è morto per il Coronavirus. Con un lungo e sentito messaggio il cantante lo ha fatto sapere su Instagram. “Ho sperato nell’impossibile, ho creduto fino all’ultimo che fossi l’unico in grado di scampare a quella maledetta figura oscura con la falce in mano. Mi sbagliavo” scrive Rovazzi.

In queste giornate dure per l’Italia e per tutte le famiglie, anche Rovazzi racconta di aver trascorso giornate dure a causa del virus: “La morte piano piano prende tutti, non capisco perchè debba prendere sempre prima del dovuto tutti quelli a cui tengo” ha scritto.