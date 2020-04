“Iosuonodacasa”, diretta dei concerti di oggi 3 aprile: segui hashtag #iosuonodacasa

Diretta concerti 3 aprile iosuonodacasa. Continuano le performance di #iosuonodacasa. Vediamo quali sono le dirette dei concerti di oggi, venerdì 3 aprile. Con questa iniziativa, anche stando a casa si può ascoltare un po’ di buona musica in diretta streaming sui social, sotto l’hashtag #iosuonodacasa.

Tra gli artisti che si esibiranno venerdì 3 aprile ci sono molti nomi noti. Oltre a condividere momenti di musica e alleggerire il peso di questa quarantena, l’iniziativa #iosuonodacasa porta avanti un obiettivo più alto e importante: raccogliere donazioni per aumentare i posti letto rianimazione (letto, respiratore, pompa, infusionali, monitor) disponibili nell’ospedale Niguarda di Milano. Attraverso un sms o una telefonata al numero solidale 45527, si può dare il proprio piccolo ma fondamentale contributo. Ogni sms inviato al 45527 ha il valore di 2 euro, mentre per chi preferisce chiamare da rete fissa, sempre al numero 45527, è possibile donare 5 o 10 euro.

Diretta concerti 3 aprile #iosuonodacasa

Continuano dunque anche oggi i concerti in streaming #iosuonodacasa in questi giorni di quarantena in Italia. Quali sono allora i live previsti venerdì 3 aprile? Ecco l’elenco degli appuntamenti:

ore 16.30: Osvaldo Di Dio https://www.facebook.com/osvaldodidio

alle ore 17: Jo Squillo “Jo in the House” https://www.instagram.com/jo_squillo

ore 18: Marcobalto https://www.instagram.com/mar_cobalto/, https://www.facebook.com/soymarcobalto/

alle ore 22: DJ Claudio Ciccone Bros https://www.facebook.com/djclaudiocicconebros

Nei giorni scorsi si sono esibiti Piero Pelù, i Modà, Levante, Dardust e Dente. L’iniziativa #iosuonodacasa, in cambio della promozione delle loro attività, chiede agli artisti di impegnarsi, durante il loro concerto “da casa”, a rendere sempre visibile il numero di telefono solidale 45527 e a sollecitare agli spettatori donazioni via telefono. Il valore della donazione è di 2 euro per ciascun SMS inviato da cellulare personale WINDTRE, Tim, Vodafone, PosteMobile, Coop Voce e Tiscali – altre compagnie potranno aggiungersi in seguito. Da rete fissa, sempre al numero 45527, è possibile donare 5 € o 10 € con Tim, Vodafone, WINDTRE.

I fondi raccolti sono destinati ad aumentare i posti “unità posto letto rianimazione” (letto, respiratore, pompa, infusionali, monitor) disponibili per l’emergenza Coronavirus (COVID-19) dell’ospedale Niguarda di Milano.