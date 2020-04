Napoli, l’assurdo video su Facebook: “Scendente e facciamo le rapine”, denunciato 34enne

Napoli. “Fate una rivolta, fate le rapine”. Dopo aver incitato in un video i residente del quartiere Forcella di disobbedire alla prescrizioni previste per arginare la diffusione epidemiologica da Covid-19, un 34enne è stato denunciato dalla Polizia di Stato a Napoli per istigazione a delinquere.

Gli agenti del Commissariato Vicaria-Mercato hanno rintracciato l’autore, G.C., 34enne con precedenti di polizia. Anche il consigliere regionale Francesco Emilio Borrelli aveva denunciato l’episodio. “Invece di mettervi sui balconi scendete e facciamo le rapine, rubiamoci i soldi dallo Stato. Noi siamo di Forcella, noi facciamo le rivolte”, si sente nel video, girato in strada, in cui l’uomo invita il pubblico a lasciare le proprie abitazioni per infrangere i decreti di sicurezza per l’emergenza Coronavirus e a commettere atti delinquenziali e rapine.