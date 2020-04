Giugliano, l’omaggio delle forze dell’ordine ai sanitari: tutti sull’attenti e sirene accese

Giugliano. Tutte le forze dell’ordine di Giugliano si sono riunite stamattina per rendere omaggio a medici e infermieri dell’ospedale san Giuliano.

Polizia, carabinieri, guardia di finanza, vigili del fuoco e polizia Municipale, ognuno schierato in divisa e con le auto di istituto, hanno dimostrato la loro stima e solidarietà a chi in questo momento sta lavorando in prima linea per fronteggiare l’emergenza sanitaria.

“E’ un giorno importante per tutta la società civile. Abbiamo deciso di omaggiare il personale sanitario perché è segno di unione di tutta la parte sana di questo territorio. Noi stiamo spendendo al massimo le nostre risorse per superare questo momento di difficoltà. Per fortuna la cittadinanza sta rispondendo bene, la comunità deve essere consapevole che questo è un sacrificio necessario. E penso che la cittadinanza lo abbia capito”, ha detto il capitano della Compagnia dei Carabinieri di Giugliano, Andrea Coratza.

Dopo essersi messi sull’attenti, le forze dell’ordine hanno intonato l’inno di Mameli e accesso le sirene per rendere onore al personale sanitario. Poi il lungo applauso reciproco, perché entrambi stanno combattendo la stessa guerra, e la consegna di 100 tute monouso ai medici.

“Noi stiamo dando il massimo e anche le forze dell’ordine stanno dando il massimo – ha detto il direttore sanitario Nunzio Quinto. – In rianimazione abbiamo 4 posti pieni. E’ arrivata, tra l’altro, un’altra persona positiva al Coronavirus, pare la moglie di un uomo deceduto, e stiamo valutando dove accoglierla, se da noi o in un altro ospedale”.