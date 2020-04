Giugliano, sospesa la sosta a pagamento sulle strisce blu

Giugliano. Sospesa la sosta a pagamento in città. Si potrà, dunque, parcheggiare liberamente anche sulle strisce blu, senza dover pagare il corrispettivo costo della durata del parcheggio.

La sospensione del servizio di pagamento è già in atto dal 13 marzo a seguito della decisione del governo nazionale di restringere la libera circolazione delle persone e chiudere quasi tutte le attività commerciali, evitando anche così l’incremento della sosta delle auto nelle zone di parcheggio.

A partire dall’entrata in vigore del Dpcm, il traffico veicolare è quasi completamente scomparso dalle strade, fatta eccezione per i mezzi di soccorso, del trasporto pubblico e di chi – per ragioni comprovate – ha necessità di muoversi in città.

I controlli in città

Sono sempre meno le persone a Giugliano che decidono di utilizzare la macchina per spostarsi. Tuttavia, le forze dell’ordine continuano a controllare gli automobilisti e a verificarne le autocertificazioni, sanzionando nel caso i trasgressori. Solo ieri, gli agenti della Municipale hanno controllato 268 soggetti in strada ed elevato sei contravvenzioni.