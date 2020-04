Coronavirus, altri due casi a Villaricca e uno a Melito

Sale il numero dei contagiati in provincia di Napoli, l’area più colpita dal Coronavirus. A Villaricca si registrano altri due nuovi casi mentre a Melito soltanto uno.

L’Asl ha comunicato oggi, 2 Aprile, i nuovi pazienti positivi ai sindaci dei comuni a Nord di Napoli. “Si tratta sempre di contagi di tipo familiare che, purtroppo, allo stato, sembrano i più frequenti. I soggetti stanno tutti a casa e sottoposti alle procedure dell’ASL. Il Comune sta prestando alle famiglie assistenza per ogni tipo di necessità”, scrive la sindaca Maria Rosaria Punzo sulla sua pagina Facebook. Ormai il comune di Villaricca ha superato quota 10 contagi.

Anche il sindaco di Melito, Antonio Amente, aggiorna i cittadini attraverso i social sui casi in città e sulle loro condizioni. E proprio su Facebook ha comunicato il quinto paziente positivo al virus. “Il contagiato è un uomo di mezza età che è stato posto in isolamento domiciliare essendo in condizioni di salute non preoccupanti”, fa sapere il primo cittadino. “Nella giornata di domani i familiari, per cui è stata già disposta la quarantena, saranno sottoposti a tampone”, aggiunge Amente.

Qualche giorno fa il sindaco di Melito aveva informato i cittadini di una giovane donna colpita dal virus. Pare che le sue condizioni non siano preoccupanti. “Mi è, inoltre giunta notizia dei notevoli miglioramenti di salute della 32enne concittadina colpita da covid-19: la giovane è ora in isolamento domiciliare, dove si trova anche un suo familiare (positivo ma asintomatico). Si attende l’esito dei tamponi per gli altri familiari, anch’essi in quarantena preventiva”, ha precisato Amente su Facebook.