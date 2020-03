Melito, giovane donna positiva al Covid-19: il bilancio sale a 3 contagiati

Melito. Una giovane donna è risultata positiva al Covid-19. La notizia è giunta a distanza di 24 ore dal decesso di un concittadino di 65 anni, anche lui affetto dal Coronavirus.

Melito, giovane donna positiva al Covid-19

L’età della donna non è stata ancora resa nota. L’ufficialità arriva stamane dal sindaco di Melito, Antonio Amente, che su Facebook scrive: “Pochi minuti fa sono stato informato della presenza di un terzo caso di Coronavirus a Melito. Una nostra giovane concittadina è risultata positiva al Covid-19 ed è stata trasportata in ospedale. Più tardi vi aggiornerò sulle sue condizioni e su quelle dell’altro nostro concittadino ancora ricoverato all’ospedale Cotugno”, fa sapere il primo cittadino sul social.

I familiari della donna sono stati posti in quarantena preventiva, portando così a 17 il numero delle persone in isolamento. Attualmente i casi accertati a Melito sono tre, di cui uno deceduto.

La prima vittima da Covid-19 a Melito

Appena un giorno fa, il 30 marzo, era stato comunicato il decesso di un uomo di 65 anni. Era il secondo caso di Coronavirus in città. La vittima in un primo momento era stata ricoverata in sub intensiva all’ospedale Santa Maria delle Grazie di Pozzuoli, poi i medici hanno preferito trasferirlo al San Giovanni di Dio di Frattamaggiore. Troppo gravi le sue condizioni. Il personale sanitario ha fatto l’impossibile per salvargli la vita, ma l’uomo non ce l’ha fatta. “I familiari hanno ricevuto la triste notizia mentre si stavano recando all’ospedale di Giugliano per effettuare i tamponi – aveva riferito il sindaco – Questo maledetto virus ha stroncato la vita di Savino in poche ore e portato un’intera famiglia sull’orlo della disperazione”.