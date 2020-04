“Maurizio Costanzo ha il coronavirus”: ma è una fake news

“Maurizio Costanzo ha il coronavirus“. E’ questa l’ennesima fake news che circola sul web in queste ore.

Nonostante il periodo drammatico che l’Italia e il mondo intero stanno vivendo, non si ferma chi mette in circolo notizie false. E stavolta la bufala ha colpito Maurizio Costanzo. E’ stato lo stesso noto conduttore televisivo a smentire. “Io contagiato? Una fake news fuori luogo e di pessimo gusto”, ha detto il giornalista come riposta Bubino Blog, un canale che si occupa di spettacolo. E la smentita è arrivata anche dall’ufficio stampa: “Maurizio Costanzo sta bene, grazie a Dio. La notizia della positività al coronavirus ‘è una fake news fuori luogo e di pessimo gusto”.

“Maurizio Costanzo ha il coronavirus”: la bufala

C’è chi ha associato il presunto al contagio allo stop della sua trasmissione, “Maurizio Costanzo Show”. Il programma è saltato e slittato perché Mediaset ha deciso di bloccare per ovvie ragioni quasi tutti gli show, vista l’impossibilità di rispettare le rigide misure governative. C’è forse chi ha legato questo accadimento ad una presunta malattia del suo conduttore.

Le riprese del Maurizio Costanzo show sarebbero dovute iniziare in questi giorni, visto che proprio ad inizio aprile sarebbe dovuto ricomparire sulle reti Mediaset. Ma con l’emergenza Covid-19 il tutto è stato posticipato a data da destinarsi. Quello di Costanzo non è certo l’unico programmo che è stato costretto allo stop. Moltissimi altri programmi della televisione italiana non si sa a questo punto quando ricominceranno. Ora come ora sono decisamente pochi gli show serali trasmessi, e ancora meno quelli in diretta, ma fino a quando la situazione non migliorerà sarà difficile fare delle previsioni attendibili.