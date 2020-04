4 barili di birra Heineken gratis, la bufala spopola su Whatsapp

Sta prendendo piede anche ad aprile la bufala di Heineken che regala barili di birra gratis, almeno stando alla catena WhatsApp che ancora una volta prende in giro tanti utenti.

Bufala e truffa birra Heineken

Ben 4 barili di birra Heineken gratis da 5 litri, per un totale di 20. E’ questa la bufula che sta spopolando su Whatsapp ai tempi del Coronavirus. La catena WhatsApp non solo è una fake news ma sembrerebbe nascondere una vera e propria truffa. Ebbene si, proprio al tempo dell’emergenza Covid-19 e dunque ancora più pericolosa del solito.

In effetti il messaggio virale sui 4 barili di birra Heineken che proprio il noto brand starebbe regalando per festeggiare i 140 anni dalla sua fondazione non dice assolutamente il vero. Non c’è nessuna ricorrenza attuale da promuovere attraverso un concorso pubblico, tanto più in un momento in cui gli sforzi di ogni azienda a livello nazionale e internazionale sono profusi in ben altra direzione.

Cosa si rischia abboccando al messaggio relativo ai presunti 4 barili di birra Heineken gratis?

Chi riceve la nota, proprio per accaparrarsi l’ambito premio che sembra essere riservato a pochi, viene invitato a cliccare su un collegamento fasullo che, naturalmente, non ha nulla a che fare con il noto marchio. Piuttosto la pagina di atterraggio è quella creata da hacker e comunque malintenzionati del web. Al suo interno c’è un sondaggio e un form da compilare con preziosi dati personali. Ecco che, riempiendo proprio i campi richiesti, ci saranno in realtà delle brutte sorprese per le vittime di turno. Le informazioni saranno utilizzate per campagne di spam massiccio e per nuovi tentativi di truffa sempre più gravi, per spillare soldi a più di qualche malcapitato.

Morale di questa favola primaverile? La più scontata, in quanto Heineken che regala barili di birra gratis tramite una catena nuova di zecca su WhatsApp è utopistico. Qui, infatti, la bufala si trasforma in truffa.