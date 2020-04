Oroscopo Paolo Fox oggi giovedì 2 aprile 2020 per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro

C’è nervosismo nell’aria. Siate un po’ più prudenti. Puoi ottenere una dichiarazione a sorpresa, forse un’offerta importante, ma sei pronto a fare il grande passo? Il lavoro sta andando molto lontano e oggi i progetti si stanno muovendo nella giusta direzione. Scoprirai anche che camminare per liberare la mente sarà più sano. Trascorrere del tempo con te stesso può solo fare bene. Non siete capaci di nascondere le vostre emozioni e quando vi disturba qualcosa oppure avete dei problemi in famiglia ve lo si legge immediatamente in volto.

Oroscopo Toro

State ritrovando la vostra energia. Ti senti insicuro riguardo a una nuova offerta di lavoro. Ne hai parlato anche con il tuo partner, ma può sembrare che nulla funzioni, forse ha paura di dare consigli sbagliati. Prova a prendere una decisione rapida prima che sia troppo tardi e potresti perdere questa opportunità. Il tuo stato emotivo è mutevole e vedrai i primi risultati positivi solo dopo pochi mesi. Anche se non tutti crederanno in voi, il popolare astrologo Paolo Fox vi invita a procedere e non lasciarvi intimorire dalle critiche.

Oroscopo Gemelli

Torna una grande voglia di emozioni. Venere ti affascina e sei pronto per essere ingannato. Senti il ​​fascino e decidi di iniziare una nuova storia conquistando la persona che desideri. Non hai il coraggio e questo, ovviamente, aiuta a superare una timidezza. Vuoi una storia appassionata, estrema. Buone opportunità per i single che possono trovare prospettive perfette. Vorrete stringere nuovi contatti o rispolverare un vecchio amore. Nonostante le restrizioni che stiamo vivendo, non bloccatevi. Usate piuttosto i social.

Oroscopo Cancro

Luna potrebbe rendervi molto sensibili. Alcune persone cercano di mettere un discorso in piedi, ma le cose andranno comunque bene. Non dovresti lasciarti andare da nessuno, ma dovresti continuare in modo concreto verso il tuo obiettivo. Hai un rivale, ma non hai intenzione di rinunciare alla persona che desideri. Non sarà facile da conquistare, ma vedrai cosa accadrà alla fine. Sarai contento di non aver gettato la spugna. In questi giorni vi sentite senza punti cardinali, vi manca un riferimento in famiglia. È vero, i rapporti con gli altri non sono al top, ma l’oroscopo di Paolo Fox anticipa una ghiotta occasione in arrivo. Non fatevela sfuggire.