Eccellenza Cotugno, l’ospedale stupisce il mondo intero. L’inviato Sky: “Una vera eccezione”

Napoli. Mentre nelle tante strutture ospedaliere di tutto il territorio nazionale si sono verificati diversi casi di medici infettati dal Covid-19, al Cotugno di Napoli non c’è stato nemmeno un contagiato tra il personale sanitario, questo grazie ai rigidi protocolli di sicurezza messi in atto.

Sky elogia il Cotugno di Napoli

Il canale americano Sky News ha elogiato l’ospedale napoletano definendolo un fiore all’occhiello della sanità italiana nella lotta al Coronavirus. L’inviato di Sky ha, infatti, sottolineato come all’interno del nosocomio vengano rispettate alla lettera tutte le misure di sicurezza.

“Questo ospedale è un’eccezione nel sud del paese” spiega l’inviato Stuart Ramsay, l’unico dove non ci sono medici e infermieri contagiati.

“Mentre il diffondersi dell’epidemia ha colto tutti di sorpresa nel nord e il personale medico si è trovato senza protezioni, le cose in questo ospedale sono andate diversamente. Siamo stati portati, completamente vestiti di tute e occhiali di protezione, in una delle loro Unità Intensive. Qui siamo ad un livello completamente differente rispetto a tutto quanto visto finora”.

I commenti di Borrelli e del sindaco di Napoli

Il consigliere Regionale dei Verdi e membro della commissione sanità, Francesco Emilio Borrelli, si è complimentato con i vertici e tutto il personale del presidio ospedaliero.

“Il modo di operare del personale sanitario del Cotugno è differente da quello di tutte le altre strutture, per questo il Cotugno dovrebbe fare scuola a tutta la sanità italiana. Se si è arrivati a tali livelli di efficienza lo si deve alla professionalità che non è qualcosa che si improvvisa né si costruisce sull’emergenza ma va costruita negli anni, questo devo far riflettere, potrebbe servici anche in futuro”.

A complimentarsi con i medici e gli infermieri del centro delle malattie infettive partenopeo è anche il sindaco di Napoli, Luigi de Magistris.

“Sono stato davvero contento ed orgoglioso di apprendere che anche all’estero conoscono e apprezzano il valore dei nostri bravissimi e coraggiosissimi medici e infermieri del Cotugno”, dice il primo cittadino.

“Il servizio di Sky News UK parla di un ospedale modello, il più avanzato del Sud Italia dove al momento nessun medico o infermiere è stato infettato. Li elogia inoltre per il rispetto scrupoloso delle regole all’interno dei reparti covid, per le attrezzature e su come gestiscono l’emergenza”.