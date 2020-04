Diretta regione Lombardia oggi 1 aprile su Facebook: ultime notizie e i dati dei contagi del 1 aprile

Diretta regione Lombardia oggi 1 aprile. L’appuntamento con la conferenza stampa della Regione Lombardia è come ogni giorno alle ore 17.30. Si apre una nuova giornata che ci vedrà ancora una volta aspettare i dati ufficiali dei contagi da coronavirus in Lombardia, tra le regioni più colpite dall’emergenza.

Diretta Regione Lombardia: la conferenza stampa

A tenere la conferenza stampa, a questo link, sarà Giulio Gallera, assessore regionale alla sanità. Si è sentito parlare molto delle sue parole dopo che ieri sera il Viminale ha dato l’ok alle passeggiate tra genitori e figli.

“Grave la circolare sulle passeggiate sotto casa”. Così ha detto Gallera in merito a questa novità di ieri sera. Oggi alle 17:30 avrà inizio dunque la nuova conferenza stampa dopo che ieri si è assistito ad un nuovo calo dei contagi anche in Lombardia. Dovrebbero essere questi, ormai, i giorni del picco del coronavirus.

Nel frattempo si attendono i dati del bollettino stilato nel pomeriggio dall’assessore Gallera in conferenza stampa. “Iniziano ad essere minori ma grazie al comportamento rigoroso richiesto ai nostri cittadini. I contagi stanno rallentando ma non voglio che si generi eccessivo entusiasmo. Sono dei numeri che ci dimostrano come l’aumento delle infezioni non si incrementa ma è stabile e inizia ad avere qualche piccola flessione. E’ la prova che il picco dovrebbe essere stato raggiunto e fra poco dovrebbe iniziare la discesa”, ha spiegato ancora Fontana.

Il bollettino regione Lombardia di ieri 31 marzo

Ieri i nuovi positivi erano 1.047 in più rispetto a lunedì, quindi il totale dei contagiati è di 43.208. I morti sono 7.199. Solo ieri 381 le vittime. Calo invece sostenuto per i posti in terapia intensiva scesi di 6 rispetto al giorno prima, per la prima volta dall’inizio della pandemia: “C’è ormai un trend di minore accesso alle terapie intensive. Questo elemento significativo ci fa ritenere importante l’ospedale in Fiera, perchè c’è la necessità di riaprire le sale operatorie. Questo è un dato che ci conforta, lo scenario sta cambiando e gli sforzi stanno cominciando a produrre un risultato”, ha spiegato ieri a margine del bollettino l’assessore al Welfare della Regione Lombardia.