Casoria, rissa per una mascherina alle casse del supemercato: volano calci e pugni. Video

Rissa per una mascherina in un un supermercato di Casoria ai tempi del coronavirus. Le scene di violenza sono state riprese in un video con un telefonino. Il filmato ha fatto presto il giro del web scatenando l’indignazione sui social network.

Casoria, rissa al supermercato per colpa di una mascherina. Video

La clip mostra un gruppo di persone in fila alla casa. Il dipendente del market rimprovera a uno dei clienti il mancato uso della mascherina. I toni si infiammano. Dalle parole si passa ai fatti. Il cliente assesta uno schiaffo al lavoratore del supemercato. Parte la reazione, nella zuffa vengono coinvolte altre persone. Il cliente che riprende la scena con lo smartphone si allontana mentre la rissa si sposta lungo il reparto delle bibite.

Si sentono urla di paura, finché la situazione non si calma e alcune persone non abbandonano il supermercato. Il filmato è stato rilanciato in rete anche dal conduttore radio Gianni Simioli e da altre persone. La violenza testimonia il clima incandescente che si respira durante l’emergenza coronavirus a Napoli e provincia. Il mancato rispetto del distanziamento sociale, la paura del contagio, le lunghe file all’ingresso, contribuiscono ad accrescere la tensione tra i residenti. Un episodio simile si è verificato anche in un supermercato di Monteruscello (Pozzuoli), pochi giorni fa. Preoccupa anche la crescita dei suicidi.