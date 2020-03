Acerra, giovane torna dal Nord: è positiva. Scoppia rivolta nel quartiere

Ragazza fa ritorno dal Nord ad Acerra e scopre di essere positiva. L’intero quartiere fa barricate e chiede l’immediata sanificazione delle strade. E’ successo l’altro ieri nel rione Sant’Anna, in un clima di alta tensione per l’emergenza coronavirus.

Acerra, ragazza torna dal Nord: è positiva. Rivolta nel quartiere

La scoperta di Giusy – questo il nome della giovane positiva al Covid-19 – ha sollevato una rivolta popolare nel rione. Alcuni residenti sono scesi in strada e hanno rovesciato i cassonnetti dell’immondizia in mezzo alla carreggiata invocando l’intervento di sanificazione e tamponi a tappeto per tutte le persone venute in contatto con la giovane. A placare gli animi è sopraggiunta la polizia di Stato del locale commissariato. Il caso è esploso proprio mentre il sindaco, Raffaele Lettieri, pubblicava un altro video in cui denunciava due nuovi contagi in città.

Alla base della protesta di quartiere la paura dei residenti. Alcuni riferiscono che la madre della donna contagiata continuava ad uscire per fare la spesa, altri hanno addirittura richiesto l’allontanamento della ragazza che al momento risulta essere asintomatica. “Abbiamo un altro caso di coronavirus ad Acerra – aveva dichiarato il sindaco. Una ragazza che è venuta dal nord ed è rientrata ad Acerra e abbiamo avuto il risultato del tampone: è positiva. Questa persona è scesa dalla Lombardia il 9 marzo, solo oggi 29 marzo si è accertata la sua positività. Se non ha rispettato la quarantena, potrebbe aver contagiato altre persone”.

Dopo il video del sindaco che ha fatto riferimento alla ragazza positiva, la stessa Gisy ha replicato al primo cittadino con un video su Faceboo, poi rimosso: “Il sindaco non è stato informato correttamente – ha dichiarato -. Io lavoravo a Livigno, quando sono tornata ad Acerra lo scorso 9 marzo ho informato i vigili ed il mio medico curante e sono stata sempre stata in casa mia, non sono mai uscita dalla mia cameretta. Poi dopo numerosi tentativi finalmente mercoledì scorso hanno praticato il tampone sia a me che a mio padre. Ed è così che solo ieri sera ho saputo di essere positiva”.