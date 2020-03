Effetto Coronavirus: Whatsapp limita la durata dei video nello stato. Provvedimento presto in Italia

Potrebbe esserci una drastica riduzione della durata dei video nello stato di Whatsapp. Il provvedimento, già attuato in India, potrebbe presto essere applicato anche in Italia. La decisione riguarderebbe la durata dei video che scompaiono dopo 24 ore. Dai 90 secondi iniziali, si è passati a 30 secondi per giungere prossimamente probabilmente a 15 secondi.

Nel 2017 l’applicazione ha introdotto la funzione riguardante stato, che consente agli utenti di pubblicare foto, video e GIF che scompaiono dopo 24 ore. Al momento del lancio WhatsApp aveva concesso un limite massimo di 90 secondi per i filmati, arrivando fino ad un massimo di tre minuti di video qualora il documento fosse di peso pari o inferiore a 16 MB.

Video stato Whatsapp: riduzione della durata

Con l’arrivo dell’emergenza Coronavirus, è sorto un problema nella gestione dell’applicazione. Sempre più utenti stanno utilizzando l’app di messaggistica. E questo starebbe provocando il concreto di rischio di saturare i server del produttore. Per questo WhatsApp ha già ridotto il limite da 30 a 15 secondi in India. Si tratta di una decisione temporanea per ridurre il traffico del server, visto che molte persone hanno iniziato a condividere video per il proprio stato WhatsApp dopo le recenti restrizioni riguardanti proprio la diffusione del virus.

L’utilizzo della funzione si è incrementato soprattutto da parte degli utenti italiani, i primi a sperimentare il lockdown e che per restare in contatto con i propri amici e cari si sono riversati sulle piattaforme di messaggistica e per le videoconferenze.

Presto il provvedimento in India sarà esteso su scala globale, e di conseguenza anche in Italia. Ancora, se il trend dovesse essere quello delle prossime settimane, è altamente probabile che si passerà dai limiti dei video per lo stato WhatsApp a quelli dei semplici download nelle chat classiche, fino ad arrivare ad un abbassamento della qualità delle chiamate, affinché il flusso comunicativo incida di meno sui server.