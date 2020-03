Coronavirus, i nuovi casi sono 4059 e non 1648. La confusione sui numeri

Da più di un mese a questa parte, ogni giorno alle ore 18, il commissario Angelo Borrelli legge il bollettino giornaliero sull’andamento della diffusione dell’epidemia da Covid-19 nel nostro paese. Purtroppo però in molti non stanno capendo questi numeri da dove escono fuori: è necessario qualche chiarimento su come vadano letti e interpretati per capire meglio l’evoluzione della situazione. Proviamo a spiegarvelo in un modo semplice.

I nuovi casi di oggi (ovvero i tamponi positivi) sono 4050 non 1648 come ha detto Borrelli: 1648 è un numero ottenuto sottraendo i morti di oggi (812) e i guariti di oggi (1590). Capirete che se abbiamo 4050 nuovi casi da contare ma poi abbiamo dei decessi e dei guariti nello stesso giorno i nuovi contagiati attivi sono 1648. Però questo numero non ci spiega come avanzano i contagi del virus ma se prevale o no.

1648, insomma, è il numero di incremento sui casi attivi che sono 75528. Ieri, ad esempio, il numero era più alto sia perché i nuovi casi erano 5127 ma anche perché i morti erano 756 ed i guariti 646 (numero basso perché in molti ospedali la domenica non si fanno dimissioni) per un totale di casi attivi di 73880 ovvero 3815 in più.

Proviamo a spiegarci con un esempio pratico

Siamo 10 persone in fila allo sportello. Arrivano 4 nuove persone ma nel frattempo 1 rinuncia ed 1 viene servito. In fila perciò restano 12 persone perciò sono 2 in più ma i nuovi arrivati a fare la fila sempre 4 restano. Certo quando avremo 4 persone che arrivano e 10 che vengono servite avremmo vinto metà della battaglia perché la fila si accorcia e tutto sarà più semplice ma questo non ci potrà far dire che il contagio si è fermato.

Tutto questo crea molta confusione anche perché le regioni che fanno i loro bollettini parlano dei nuovi tamponi positivi e mai dei casi attivi.

Insomma, giusto per capirci: ieri (domenica 29) i nuovi casi erano 5127 ed oggi invece 4050. Un decremento importante ma che non potrà essere considerato valido perché a cavallo della domenica.

