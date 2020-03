Protezione Civile, segui la diretta del bollettino di oggi 30 marzo

Diretta Protezione Civile. Appuntamento alle ore 18 per la conferenza stampa della Protezione Civile Capo della Protezione Civile Angelo Borrelli. In attesa dei nuovi dati in aggiornamento di questo pomeriggio, con il nuovo bollettino, ecco i dati aggiornati a ieri in tutte le regioni d’Italia.

Diretta Protezione Civile: i dati

10.535 in Emilia-Romagna, 7.251 in Veneto, 7.268 in Piemonte, 3.160 nelle Marche, 3.786 in Toscana, 2.279 in Liguria, 2.362 nel Lazio, 1.556 in Campania, 1.293 nella Provincia autonoma di Trento, 1.432 in Puglia, 1.141 in Friuli Venezia Giulia, 1.034 nella Provincia autonoma di Bolzano, 1.330 in Sicilia, 1.169 in Abruzzo, 897 in Umbria, 539 in Valle d’Aosta, 582 in Sardegna, 577 in Calabria, 197 in Basilicata e 100 in Molise.

La conferenza stampa

A tenere la conferenza stampa, sarà il Capo del Dipartimento della protezione Civile Angelo Borelli (influenzato ma negativo al tampone del coronavirus). Insieme a lui, anche il Direttore del Dipartimento Malattie Infettive dell’Istituto Superiore di Sanità Giovanni Rezza collegati da Roma.

La quarantena voluta dall’ultimo dcpm emanato dal Governo Conte ha reso l’appuntamento con il bollettino della Protezione Civile ancora più sotto i riflettori, con milioni di italiani che attendono ogni giorno di conoscere la situazione e l’evoluzione del contagio da coronavirus.

Il Bollettino giornaliero sui numeri del contagio del coronavirus in Italia viene fornito in doppia versione, con sottotitoli o senza, ma non può essere commentato dagli utenti. Ogni intervento ha la durata circa di mezzora.

Protezione civile diretta in tv

In TV invece la conferenza stampa può essere seguita attraverso i principali programmi d’informazione e i canali di live news che trasmettono in diretta H24 e notizie dall’Italia e dal Mondo.

Diretta streaming

