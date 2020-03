Manila, aereo con carico anti-virus esplode in fase di decollo: otto morti

Un aereo destinato al trasporto di medicinali e attrezzature contro il coronavirus ha preso fuoco sulla pista di decollo dell’aereoporto di Manila, nelle Filippine.

Manila, aereo prende fuoco in fase di decollo: otto morti

A riportare la notizia è il New York Times. Non ci sarebbero superstiti. A morire un paziente, perito insieme ad altre sette persone comprendenti equipaggio e personale medico. La tragedia si è consumata questo pomeriggio. L’aereomobile era diretto in Giappone.

Il paziente deceduto sarebbe di cittadinanza canadese. A bordo del velivolo ci sarebbero stati anche la compagna filippino-americana dell’uomo e sei cittadini filippini di cui quattro membri dell’equipaggio, un medico e un infermiere. Velivolo utilizzato per trasporto forniture mediche

Il Governo delle Filippine ha confermato che la Lion Air è la società filippina utilizzata dall’Istituto di ricerca per la medicina tropicale, in prima linea nella lotta contro il coronavirus. A determinare l’incendio probabilmente una perdita di carburante. Il velivolo era stato appena rifornito con 4 tonnellate di propellente. Alcuni testimoni hanno parlato di una ‘palla di fuoco in cielo‘.