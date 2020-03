Coronavirus, Napoli prega per due bimbi ricoverati al Policlinico

Il coronavirus non risparmia neanche i neonati. Ieri una bambina di due mesi è risultata positiva al Covid-10. E’ arrivata intorno alla mezzanotte nel reparto per pazienti pediatrici del Policlinico II di Napoli.

Napoli, bimbi positivi al coronavirus ricoverati in ospedale

Non sono note le loro condizioni. Ma non sarebbero in pericolo di vita. Secondo quanto riporta il Mattino, la bimba è stata in osservazione all’ospedale Cotugno di Napoli, nel reparto di malattie infettive. Dopo il tampone, che ha dato esito positivo, è stata dimessa mercoledì scorso. Successivamente il personale medico ha deciso per il ricovero vista l’età della paziente e la sua prematurità. La struttura diretta dal professore Alfredo Guarino l’ha accolta subito. Ora è in terapia. Prelevata dalla sua abitazione è stata ricoverata al II Policlinico dopo 12 ore di attesa.

La bimba non è la prima neonata napoletana positiva al coronavirus. Pochi giorni fa è toccato a un bambino di appena 6 mesi, attualmente ricoverato presso la stessa struttura ospedaliera. Nonostante la comunità scientifica sia concorde nel ritenere che il coronavirus si manifesti nei bambini e negli adolescenti in forme lievi, l’attenzione per i più piccoli durante l’emergenza resta altissima.