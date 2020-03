Coronavirus, conferenza stampa del Premier Conte: la diretta in streaming

Il presidente del Consiglio Giuseppe Conte parlerà oggi sabato 28 marzo in conferenza stampa alle ore 19,20 per dare un aggiornamento sull’emergenza Coronavirus che l’Italia sta ormai affrontando da oltre un mese e che ha costretto il premier a imporre la chiusura di tutte le attività non essenziali almeno fino al 3 aprile. Qui la diretta del discorso di oggi del premier Conte in conferenza stampa.

“Ho appena firmato un dpcm che dispone 4,3 miliardi a valere sul fondo di solidarietà dei Comuni”. Lo dice il premier Giuseppe Conte in conferenza stampa a Palazzo Chigi parlando delle misure per fare fronte all’emergenza Coronavirus.

