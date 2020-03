Coronavirus a Caserta, guariti sei pazienti curati con il Tocilizumab

Caserta. Sei pazienti ricoverati per coronavirus all’ospedale Sant’Anna e San Sebastiano di Caserta sono guariti dopo il trattamento con il farmaco Tocilizumab.

Coronavirus a Caserta, 6 pazienti guariti grazie al tocilizumab

Il professore Paolo Maggi, direttore dell’Unità operativa di Malattie infettive dell’ospedale casertano, spiega che sono 8 i pazienti trattati con il farmaco sperimentato a Napoli: “Sono già guariti 6 pazienti, di cui 5 dimessi e uno in divezzamento dall’ossigenoterapia”.

Inoltre, nel reparto di Rianimazione si è ottenuto uno dei pochi trattamenti consentiti in Italia con Remdesivir. Il tampone del paziente ha dato esito negativo ed è stato estubato.

Risultati positivi

Parla di “riscontri incoraggianti” il commissario straordinario Carmine Mariano: “Nel nostro Ospedale, dai primi momenti dell’emergenza Covid-19, ci siamo impegnati con tutte le nostre forze per affrontare adeguatamente l’epidemia. Siamo consapevoli che c’è ancora molto lavoro da fare, tuttavia in questi giorni registriamo i primi risultati della nostra fatica.Questi primi importanti risultati ci motivano a proseguire con sempre maggior impegno in un momento così difficile, senza troppi clamori, lontano dai riflettori, ma consapevoli di offrire una qualità assistenziale di valore”.

Padova, altri 30 pazienti guariti

Anche a Padova sta dimostrando di essere efficace il Tocilizumab. Trenta pazienti hanno evitato la rianimazione nei centri padovani.”Arrivano buoni risultati per Tocilizumab anche da Padova, dove per ora sono trenta i pazienti che hanno evitato la rianimazione grazie all’effetto antinfiammatorio del farmaco sulla polmonite da Covid-19″, aveva dichiarato qualche giorno fa l’oncologo Paolo Ascierto in un’intervista rilasciata al quotidiano Cronache di Napoli.