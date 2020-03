“Il figlio di Fedez morto per Coronavirus”, l’orribile fake news che sconvolge i Ferragnez

Tramite il suo profilo Instagram, Fedez denuncia un uomo che ha utilizzato le foto disuo figlio Leone per una fake news. Le foto del bambino sono state pubblicate in un gruppo Facebook per comunicare la notizia falsa di un bambino morto di Covid-19.

La reazione del rapper non si è fatta attendere: “Questa persona si è scaricata le foto di mio figlio per dire che era morto di coronavirus. Lo fa per ricevere delle attenzioni e quindi io penso sia giusto dare l’attenzione che si merita a questa persona che si è scaricata le foto di mio figlio per dire che era morto di Coronavirus. Quindi eccoti: complimenti, hai vinto! Cog****e del giorno”.

Fedez e la moglie Chiara Ferragni hanno avviato una raccolta fondi per contribuire alla lotta al coronavirus. Gli oltre 3 milioni di euro raccolti sono stati destinati alla costruzione di un reparto di terapia intensiva dell’ospedale San Raffaele di Milano.