Napoli, furti di ruote d’auto: l’emergenza Covid-19 non ferma i ladri

Napoli. Lo scempio dei furti delle ruote dalle auto nel territorio napoletano non si arresta neanche in tempi di Coronavirus.

Napoli, furti di ruote d’auto

Il fenomeno, che da diversi mesi è diventa una piaga di tutto il territorio napoletano e campano, sembra non avere soluzione di continuità neanche grazie alle misure restrittive previste per contrastare l’epidemia del Covid-19.

L’ultimo episodio, segnalato al Consigliere Regionale dei Verdi Francesco Emilio Borrelli, è avvenuto nella giornata del 26 marzo, al Viale Traiano dove un’automobile è stata privata di tutte e 4 le ruote.

L’intervento di Borrelli

“Avevamo più volte richiesto di mettere fine a questo fenomeno controllando le tante rivendite, anche quelle on-line, di pneumatici e cerchi in lega nate in questo periodo e pattugliando le strade. Ora è davvero urgente fermare questo scempio. Se una persona ha un’emergenza medica e trova la sua auto senza le ruote che succede? Non possono avvenire tragedie per colpa dei delinquenti” – ha commentato il Consigliere Borrelli.