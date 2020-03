Lunedì parte Club Kids, il nuovo format dedicato ai bambini prodotto da Teleclubitalia

Parte da lunedì alle 11.00 il nuovo format di Teleclubitalia dedicato ai bambini dal titolo Club Kids. Un contenitore di fiabe, racconti, attività creative, sportive e persino leggende, miti e storie in lingua inglese che andrà in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì alle ore 11.00. Tutti i contributi sono stati realizzati da partner, attori, maestre e amici che dalle proprie case hanno registrato filmati dedicati ai più piccoli. Il programma è condotto da Carmen Cadalt che accompagnerà i telespettatori da casa sua. L’idea è nata per tener compagnia ai bambini in questo periodo che sono costretti in casa e dar loro la possibilità di interagire grazie alle diverse attività proposte e rendere più lieta la quarantena.

Durante il programma i bambini diventeranno i veri protagonisti con dei videomessaggi.

Inviateci i vostri video sulla mail [email protected] con dei saluti speciali, raccomandazioni per la popolazione oppure un saggio di qualche abilità particolare dei piccoli telespettatori. I video pervenuti saranno trasmessi all’interno del nostro format.

L’appuntamento con Club Kids è quindi da lunedì, tutti i giorni alle ore 11.00 su Teleclubitalia Canale98, in live streaming sul sito www.teleclubitalia.it e sulle pagine social Tg Club e Teleclubitalia.